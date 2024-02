Corso a rischio pioggia. Si deciderà stamani

Soltanto stamani si saprà ufficialmente se il primo corso mascherato del Carnevale pietrasantino, in programma questo pomeriggio alle 15, si svolgerà oppure no. Tutto dipenderà dal meteo, che da venerdì sta facendo i capricci e potrebbe rovinare, o meglio, far saltare la festa. Stamani l’ufficio tradizioni popolari si ritroverà insieme ai presidenti delle dieci contrade agli hangar della Mattonaia, con l’appuntamento fissato alle 8. A quel punto i carri si muoveranno verso il centro storico lungo la direttrice formata da Aurelia e sottopasso Avis, con la viabilità che subirà modifiche temporanee intorno alle 9. Poi un altro sguardo al cielo e alle previsioni meteo, con la decisione finale che sarà presa entro le 11,30. Le dita sono incrociate da tempo: in caso invece di pioggia slitterà tutto al 18 febbraio.