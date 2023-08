Corsanico Magnificenze e virtuosismi

Quarto concerto nella Pieve di San Michele Arcangelo di Corsanico. Ancora in primo piano il “Vincenzo Colonna”, ma il monumentale seicentesco organo questa volta sarà in compagnia da trombe barocche e cornette storiche. Protagonisti della serata, ancora e sempre organizzata da Graziano Barsotti, saranno i trobettisti Michele Santi e Francesco Bellotto mentre alla consolle del prestigioso strumento siederà Marco Arlotti. Docente il primo di tromba barocca presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, ha ottenuto le lauree specialistiche in Disciplone Musicali sia di tromba moderna che di tromba rinascimentale e barocca con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Martini” di Bologna. Francesco Bellotto, diplomato pure lui in tromba con il massimo dei voti al Conservatorio “Venezze” di Rovigo è poi passare alla specializzazione presso l’Università di Dresda. Marco Arlotti, infine, ha ottenuto il diploma “cum laude” in organo e composizione organistica nel Conservatorio di Parma per passare alla docenza, prima presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro e poi al “Martini” di Bologna. Attualmente è organista della Basilica Collegiata di San Giovanni in Persiceto e direttore del coro polifonuico “I ragazzi cantori di San Giovanni”. Ovviamente i tre musicisti hanno intrapreso anche una carriera strumentistica di notevole impegno non solo in Italia. Il programma che verrà eseguito è piuttosto complesso tanto da svilupparsi in brani di Charpentier, Monteverdi, Morandi, Handel, Padre Davide da Bergamo, Arban, Clarke, Mouret Rendeau e Verdi. Alcuni di questi brani saranno ovviamente per organo solo. Il concerto, come al solito, inizierà alle ore 21.15 precise con ingresso di 10 euro.

Mario Pellegrini