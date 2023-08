Corsanico in note Enrico Vaccardi in concerto

Enrico Vaccardi è uno dei più celebri organisti italiani. Quindi logico e conseguente che si sieda alla consolle del monumentale e seicecentesco organo di Corsanico per la “XLII Rassegna Internazionale di musica classica“. Logico e conseguente il fatto che sul “Vincenzo Colonna“ eseguisca musiche del massimo compositore per questo strumento: Johann Sebastian Bach. Pertanto una serata, quella di stasera, da segnare a dito, soprattutto per gli appassionati di musica organistica. Inizio del concerto alle 21.15, ingresso libero nella suggestiva Pieve di San Michele Arcangelo a Massarosa. Enrico Vaccardi nato a Maleo nel 1961 si trasferì a Codogno dove tuttora ha la sua residenza. Diplomatosi anche in composizione organistica con il massimo dei voti al Conservatorio di Piacenza si è poi perfezionato prima alla “Hochscule fur musik“ di Vienna con il maestro Michael Radulesco e poi con molti altri organizati di fama come il celebre Lorenzo Tagliavini di Pistoia; forse il più esperto organista di strumenti storici alla cui scia si è formato anche questo concertista. Conosciuto in Europa e non solo per le sue innumerevoli esibizioni come solita e accompagnatore di grandi complessi corali, Enrico Vaccardi oltre che tenere la cattedra d’organo e composizione al Conservatorio di Parma è docente alla scuola diocesana di musica sacra “Dante Caifa“di Cremona oltre che presidente dell’Associazione Musicale “Accademia Maestro Raro“. Stasera Enrico Vaccardi propone un grande repertorio che spazia dal “Preludio in do minore BWV 921“; “Fuga di do maggiore BWV 946“ e altri brani del grande grande compositore tedesco.

Mario Pellegrini