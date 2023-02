Ritorna in scena il veglione dei piccoli e lo fa con un nuovo look. A distanza di due anni (a causa dello stop per la pandemia) la sala polivalente del Circolo Il Fienile al Varignano si rianimerà oggi alle 16 di gioia, coriandoli, musica e tanto folclore.

L’evento, organizzato dal Fienile e dall’associazione no profit “Agape ODV”, vedrà come protagonisti i piccoli. “Inclusione e divertimento saranno alla base della festa - spiegano gli organizzatori - e oltre alla musica del dj Cristiano Ceragioli verranno allestiti laboratori didattici e giochi in maschera che consentiranno di trascorrere un pomeriggio all’insegna del puro diletto”. La festa è gratuita e aperta a tutti e non mancheranno premi e merende per chiunque...

“L’occasione è delle migliori, si festeggiano i 150 anni del nostro amato Carnevale e noi vogliamo farlo a 360 gradi” afferma Santucci Sara, presidente di Agape mentre Edo Cordoni, presidente del Fienile conclude: “Vogliamo che questa festa torni ad essere un appuntamento fisso, ringraziamo Agape per il sostegno e per aver sposato il progetto sin da subito”.