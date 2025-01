Cordoglio di Confcommercio

Commosso il ricordo di Piero Bertolani, presidente Confcommercio e amico di famiglia. "Lorenzo è stato un grande personaggio che ha contribuito a fare della Versilia un polo gastronomico di eccellenza e la figlia Chiara, alla quale esprimo le piu sentite condoglianze, sicuramente riuscirà a tenere alto il livello". Massimo Ratti titolare del Caffè Roma al Forte, ha avviato il bar proprio in società con Viani: "Una persona buona e generosa, ci sono stato due anni socio mi ha insegnato ed aiutato quando il bar era in difficoltà, l’avevamo rilevato con una situazione debitoria da far paura e gestione pessima. Lo porterò sempre nel mio cuore"