Coppia truffa un’anziana Lui si finge arrotino e si fa dare 300 euro

Si è finto arrotino ed è entrato nella casa di un’anziana mettendosi a disposizione per una riparazione e prendendo soldi con la complicità della moglie che faceva da ’palo’ fuori agevolando poi la fuga in auto. Ma a incastrarlo è stato il fiuto di un carabiniere fuori servizio che ha visto la coppia uscire di corsa dalla casa della donna e ha lanciato l’allarme. I militari di Camaiore hanno deferito alla procura di Lucca due coniugi, un 39enne ed una 38enne, siciliani residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, per truffa aggravata commessa ai danni di una 80enne di Camaiore. I due sono stati rintracciati poco lontano e bloccati da una pattuglia a bordo di una Mercedes classe A su cui gli indagati si erano appena allontanati dall’abitazione della vittima pensando di farla franca. Decisivo è stato anche l’intervento di un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio, che ha notato la coppia fuggire dall’abitazione dell’anziana allertando la pattuglia degli uomini dell’Arma che si è subito attivata. Dagli elementi acquisiti dai militari è emerso infatti che l’uomo, riferendo di essere un arrotino e convincendo con l’inganno la vittima della necessità di operare un intervento tecnico alla sua cucina a gas, dopo aver simulato una riparazione, si è fatto consegnare dalla signora 300 euro in contanti per poi fuggire raggiungendo l’auto parcheggiata in strada a bordo della quale lo attendeva sua moglie.

A seguito dell’intervento dai carabinieri, la somma di denaro è stata interamente recuperata. Grazie all’efficace collaborazione con la Questura di Lucca, ai due indagati è stata inoltre notificata dai carabinieri, in poche ore, la misura di prevenzione del “foglio di via obbligatorio” dal comune di Camaiore per 3 anni.

Red.Viar.