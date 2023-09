Coppa Presidente al Leon d’Oro

Un tripudio giallo-rosso ha accompagnato la consegna della Coppa Presidente a Giuseppe Menchini, riconoscimento per chi ha raggiunto più punti in tutte le competizioni legate al Palio. Contrada Leon D’Oro in festa per la serata che ha visto la partecipazione di numerosissimi contradaioli. Alla consegna della coppa, da parte del presidente della Pro Loco di Querceta Gianluca Ceragioli, era presente anche il sindaco Lorenzo Alessandrini con la giunta sottolineando così, ancora una volta, l’importanza delle contrade del Palio dei Micci nel tessuto sociale del territorio.