Coperture in spiaggia la sera, ma unicamente in caso di pioggia

Si potranno collocare strutture temporanee in spiaggia per le aperture serali ma solo trasparenti e per coprire dalla pioggia. Il sindaco Bruno Murzi torna a puntualizzare la propria linea in merito alle serate negli stabilimenti (potrà infatti trattarsi solo di cene con sottofondo musicale ed eventuale pedana per dj, con divieto di palchi e allestimenti scenografici) attraverso una specifica che riguarda l’articolo 6 del Regolamento di disciplina utilizzo degli arenili del 2019. Il documento infatti prevede la possibilità di posizionare strutture provvisorie e temporanee sulla spiaggia (autorizzate dall’ufficio demanio marittimo, previa deliberazione della giunta e con l’autorizzazione degli altri enti competenti) con altezza non superiore a 3 metri; essere trasparenti ed installate ad almeno a metri 5 dai confini concessori. Ma – ed è questa la sottolineatura contenuta nella recente delibera di giunta – potranno essere collocate solo per riparare in caso di maltempo. "Il Regolamento – chiarisce il sindaco – disciplina solo alcune tipologie di strutture senza specificare in quali occasioni possono essere utilizzate e abbiamo ritenuto necessario chiarire quali strutture possono essere posizionate sulla spiaggia per le aperture serali per la stagione balneare 2023 ed in quali occasione posso essere collocate. Considerata anche l’eplosione del settore wedding sulla spiaggia, si è reso necessario rivedere quella previsione un po’ datata alla luce della disciplina che è utile dare all’utilizzo degli arenili. Per questo abbiamo specificato che si deve trattare di coperture provvisorie, che non vadano a modificare l’assetto del bagno (non prevedendo quindi smantellamenti), trasparenti e, soprattutto, da impiegare solo in caso di eventi atmosferici avversi. Pertanto non potranno essere piazzati palchi, stand o gazebo vari".

Francesca Navari