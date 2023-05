Convinto nella battaglia "Puntiamo agli under 30 che non hanno votato"

"Dobbiamo recuperare i troppi under 30 che non sono andati a votare". Lorenzo Borzonasca al termine dello spoglio ha riunito i suoi nella sede elettorale incitandoli a mettersi all’opera "per invertire il risultato" intercettando soprattutto giovani disaffezionati alla politica. "Siamo arrivati ad un primo traguardo importante – ha esordito – con un sindaco uscente che non ha saputo interpretare le esigenze della gente: lo dimostra l’astensionismo, abbiamo perso 4-5 punti in percentuale di affluenza, rispetto ai numeri già in calo di cinque anni fa. Mille persone in meno alle urne sono la conferma che Giovannetti non ha gestito come un buon padre di famiglia ma si è chiuso in municipio a dare le direttive. La gente oggi aspetta di essere governata, invece bisogna stimolare di nuovo la partecipazione: in 15 giorni siamo come ai calci di rigore ma possiamo vincere la partita. Stamani una signora al seggio aveva quasi le lacrime agli occhi dicendo che non riconosceva più Pietrasanta che ha perso bellezza ed identità". L’uomo del centrosinistra ha poi accennato alle linee d’azione in vista del ballottaggio. "Dobbiamo recuperare i giovani: gli under 30 non sono andati a votare ed è necessario rimediare al gap – ha analizzato – abbiamo la lista col 50% di giovanissimi alla prima esperienza e con la media più bassa in assoluto. Per questo possiamo interpretare al meglio le loro esigenze. Mandate messaggini, fate video tik tok, chiamate a raccolta i vostri coetanei. Prendere i voti dai delusi di Simoni sarà assai difficile mentre gli elettori di Mori sono sicuramente più vicini a noi su molti temi: anche se quest’ultimo ha stretto cordialmente la mano a Giovannetti durante lo spoglio credo sia solo stato un gesto di forma. Se i 62 candidati che hanno intrapreso con me questa avventura continuano a crederci e fanno azione sul territorio c’è la concreta possibilità di vincere".

Fra.Na.