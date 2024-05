Convegno Croce Verde su bimbi e adolescenti. Esperti a confronto

Il futuro delle nuove generazioni metterà a confronto gli esperti che la Croce Verde ha invitato in vista del convegno “I bambini e gli adolescenti. Quale presente? Quale futuro?“, in programma il 24 maggio dalle 15 alle 19 nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino. Dopo i saluti istituzionali, il convegno prenderà il via e vedrà all’opera una dozzina di relatori, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze. A partire dai tre membri del comitato scientifico, ossia il pediatra e neuropsichiatra infantile, nonché ex sindaco, Domenico Lombardi, la neuropsichiatra infantile Stefania Millepiedi e Silvano Bertelloni della pediatria universitaria di Pisa. Gli interventi, che includeranno anche il tema delle dipendenza da giochi e social network, vedranno poi darsi il cambio, tra gli altri, Catia Abbracciavento (Ust Lucca inclusione), Luigi Gagliardi (pediatria ospedale Versilia), l’attore e regista Luca Lazzareschi, Emanuele Palagi (psicologo Versilia), il dirigente scolastico Silvia Gori e Maria Ghiri (servizi sociali).