Convegno Contro la violenza sulle donne disabili

"Io non ho paura. Incontro educativo formativo contro la violenza anche sulle donne disabili", è il titolo dell’appuntamento in programma oggi alle 9 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, promosso dal Comune di Forte dei Marmi attraverso il consigliere delegato alle politiche sociali Duilio Maggi, insieme a Susanna Checchi, responsabile provinciale alla disabilità.

Un tema delicato e spesso sotto traccia, che sarà affrontato da diversi punti di vista, anche illustrando la casistica in Versilia, grazie all’intervento dei relatori:

Maria Fontana psicologa psicoterapeuta, Stefano Tonelli maestro di Marzial Art Teherapy al Gimnasyum Viareggio, Vitantonio Losacco commissario capo della Polizia di Stato al commissariato di Forte dei Marmi, Rossella Soffio magistrato del tribunale di Massa, Ersilia Raffaelli del Centro Anti violenza “Una per l’altra”. Modera Francesca Navari giornalista de La Nazione redazione di Viareggio. "Un’iniziativa – ha spiegato il dottor Maggi – che abbiamo fortemente voluto per mantenere alta l’attenzione su questo tragico fenomeno sociale. Mi auguro possa essere un contributo per incentivare l’educazione al rispetto e alla tutela di tutte le donne". Ingresso libero con un omaggio per tutti al termine della mattinata.