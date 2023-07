"Controlli vessatori nei bagni" Nel mirino video e foto dei vigili

"Chi rispetta le regole va tutelato e non vessato". Parole incisive del vice presidente dei balneari Luigi Bianchi che – pur specificando di parlare a titolo personale – fa emergere un malumore neppure troppo celato dei concessionari per i controlli della municipale durante le serate in spiaggia con foto e video che vengono effettuati davanti alla clientela. "Avete voluto i controlli: adesso calmatevi" è la posizione del sindaco Bruno Murzi. "Gli stabilimenti proseguono tranquillamente la loro attività – dice Bianchi – anche perché quelli che erano fuori regola, alla fine tre o quattro, si sono ridimensionati. Il sindaco qualche giorno fa ci ha fatto recapitare una lettera che faceva richiesta alla Questura di vigilare per l’aspetto degli eventi di pubblico spettacolo e intrattenimento che hanno bisogno di una richiesta al Suap, e pare non averne mai ricevuta nessuna. Pertanto c’è stato un ridimensionamento, ma tutti gli altri che facevano le cene continuano tranquillamente all’interno di ciò che è previsto dall’ordinanza. Registriamo un inasprimento dei controlli, giustificato in parte dagli eccessi di alcuni, ma che non possono creare disagio alla clientela se sono stati rispettati orari, numero di persone e volume della musica". Sulla questione il sindaco vuole dire la sua. "I video non vengono fatti a tappeto – precisa – ma quando devono essere verificate difformità e si inquadrano nell’attivita di accertamento e documentazione previsti da legge e codice penale. Il materiale viene poi distrutto ed è singolare che qualcuno si lamenti in un mondo di social e tik tok. Non c’è niente di vessatorio: l’Upb chiede i controlli e li facciamo con la massima collaborazione della municipale proprio per evitare disturbi eccessivi. E non è il sindaco che impone controlli, ma la polizia municipale sulla base dell’ordinanza".

Francesca Navari