Controlli anti spaccio Operazione interforze tra la Pineta e il Molo

Continuano a Viareggio e in tutto il territorio della Versilia i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Lucca. Nei giorni scorsi, in particolare, si sono svolti due servizi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio.

Le operazioni sono state coordinate dai commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi e hanno visto protagonisti gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine regionale della polizia di stato, delle squadre di intervento operativo dei Carabinieri e la polizia municipale di Forte.

Gli equipaggi hanno battuto il territorio attorno alla Pineta di Ponente e in Passeggiata, identificando circa 150 soggetti e controllando 70 veicoli. Vicino alla Pineta, intorno alle 22, un ragazzo italiano di 28 anni residente a Pietrasanta è stato sorpreso con addosso 12 grammi di hashish per uso personale: per questo è stato sanzionato e segnalato al Prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli della mattina, le squadre d’intervento operativo dei carabinieri hanno fermato a due passi dal molo uno straniero irregolare di 45 anni, algerino, con numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, mettendolo a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura. Dopo il decreto di espulsione del Prefetto (in foto), hanno curato l’assegnazione di un posto al Cpr di Roma.