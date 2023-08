Controlli a tappeto in città E in due finiscono in cella a causa di "vecchi" reati

È di due arresti, tre denunce e due fogli di via obbligatori il bilancio dell’ultima giornata di controlli della Polizia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi con particolare attenzione al fenomeno dell’immigrazione clandestina e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. E lunedì gli agenti della squadra volante del commissariato hanno previsto un’operazione mirata sulla spiaggia libera adiacente il Lungomolo Guidotti, dove dall’inizio dell’estate bagnanti e balneari denunciano furti e spaccio.

Lungo l’arenile sono stati rintracciati quattro uomini, di origine marocchina, tutti sprovvisti di documenti di riconoscimento. E per questo, per ulteriori accertamenti, i quattro sono stati stati accompagnati negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti. Le successive attività hanno fatto emergere a carico di L.A., 23 enne già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia per spaccio di sostanze stupefacenti accertato nell’aprile 2022. Lo stesso, dopo gli atti di rito, è stato condotto nel carcere di Lucca. È stato invece deferito in stato di libertà E.O.H, 20 enne, per ingresso e soggiorno illegale nello stato, mentre a carico degli altri due uomini sono ancora in corso le indagini affidate all’Ufficio Immigrazione.

Nella stessa mattinata personale della squadra anticrimine ha inoltre rintracciato E.K., 57 enne tunisino, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. Lo stesso, infatti, deve espiare 9 mesi di reclusione per ricettazione e furto in concorso commessi nell’arco del 2012. E per questo l’uomo è stato accompagnato nel carcere di San Giorgio.

Sempre personale della squadra anticrimine, impegnato nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, transitando in una nota via del centro di Viareggio ha fermato per un controllo un’autovettura con targa francese con a bordo due georgiani, T.T. 27 enne e C.L. 23 enne. L’attento controllo dei poliziotti ha permesso di trovare, a bordo della vettura, numerosi strumenti atti allo scasso, quali grimaldelli e chiavi alterate. Per questo motivo entrambi i giovani sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Viareggio e denunciati in stato di libertà. I due, inoltre, sono stati i destinatari di foglio di via obbligatorio dal comune di Viareggio per anni 3, emesso dal Questore di Lucca.

Red.Viar.