Controlli a tappeto: carenze e lavoro nero. I carabinieri chiudono un albergo e un bar

Versilia, 9 maggio 2023 – Lavoro al nero nelle strutture ricettive della Versilia e carenza di condizioni igienico sanitarie in alcune di esse. Nel fine settimana i controlli dei carabinieri della compagnia di Viareggio coordinati dal comandante Marco Colella insieme ai militari del Nas di Livorno hanno portato alla luce – proprio alle porte della stagione balneare – una serie di irregolarità da Lido di Camaiore a Forte dei Marmi che hanno portato a pesanti sanzioni amministrative e alla chiusura di alcune attività che potranno riaprire solo quando hanno regolarizzato la propria posizione.

La situazione più grave si è registrata a Lido di Camaiore. All’indomani della denuncia fatta da un gruppo di studenti provenienti dalla Puglia, i carabinieri hanno chiuso un albergo. Gli studenti nella loro relazione hanno denunciato forti carenze igienico sanitarie soprattutto nella sala ristorante dell’albergo. I militari del Nas hanno effettuato un sopralluogo e verificato che quanto denunciavano gli studenti corrispondeva in effetti a verità. Per questo è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti oltre a quella imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza.

I militari del Nas e della compagnia di Viareggio non si sono limitati a controllare l’albergo di Lido. Ma hanno esteso le ispezioni anche ad altre attività. Sempre a Lido sono emerse irregolarità in un bar dove al momento dell’arrivo dei militari era al lavoro una persona che non era stata regolarmente contrattualizzata. Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività: il titolare del bar per poter riaprire deve prima regolarizzare la posizione del suo dipendente e assumerlo quantomeno a tempo determinato.

Altri controlli amministrativi sono stati effettuati anche a Forte dei Marmi. In questo caso sono state riscontrate irregolarità in due attività commerciali che hanno portato a una doppia sanzione per un totale complessivo di 25 mila euro.

red.viar.