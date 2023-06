Contro il centro sportivo di Focette, ricorso al Tar, troppo vicino alle case

Troppo vicino alle case e così alto da tappare per sempre la visuale delle Apuane. È il motivo che ha spinto una decina di persone a ricorrere al Tar contro il capannone per il padel in costruzione nel futuro centro sportivo di Focette, tra Aurelia e via Cavour. Difesi dagli avvocati Fabrizio Pelletti, David Benedetti e Francesco Gesess, si tratta di proprietari di terreni confinanti e acquirenti di altri immobili. Sostengono infatti che il via libera al maxi intervento non avrebbe tenuto conto né delle case esistenti né delle villette in arrivo sul lato mare. Contestando anche il presunto mancato rispetto del vincolo paesaggistico visto che la zona si trova a meno di un chilometro dal mare.

d.m.