"Contro i tagli alle scuole" Il Pd mobilita i propri parlamentari

"La scuola pubblica non può tollerare nuovi tagli ed essere gestita al risparmio". È il commento del PD di Viareggio di fronte all’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali, dai sindaci del territorio, da numerosi genitori e da molti insegnanti, giustamente preoccupati sia per i tagli di personale scolastico sia per la riduzione delle sezioni ed il conseguente ridimensionamento degli istituti. Per questo il PD di Viareggio si dichiara "al fianco delle organizzazioni sindacali, dei sindaci, delle famiglie perché tali

scelte vengano riviste e cancellate e perché si inverta la rotta tornando ad investire, anche nel nostro territorio sulla e nella scuola pubblica". Non solo. Il PD di Viareggio si attiverà "con i propri parlamentari della Toscana per modificare queste scelte

penalizzanti, sollecitando un loro intervento nei confronti del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.