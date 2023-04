Contributo affitti La verità sulla mozione

VIAREGGIO

Scintille in consiglio comunale. Protagonista il Pd che accusa la maggioranza di aver bocciato la richiesta di inserire nel bilancio comunale 250mila euro per il contributo conto affitto. "Rifinanziare il Fondo nazionale dedicato al contributo in conto affitto e destinare risorse del Comune a sostegno delle famiglie e di tutti coloro che hanno difficoltà a sostenere il costo dell’affitto a causa della crisi economica: sono queste le richieste avanzate dal gruppo consiliare del Pd di Viareggio", si legge in una nota. "Questa bocciatura – prosegue il Pd – la riteniamo un grave errore dovuto all’incapacità dell’amministrazione comunale di saper ascoltare e conoscere le difficoltà che vivono molti nuclei familiari anche nella nostra città. Come Partito Democratico ci sembra doveroso invece che un’amministrazione, oltre a vantarsi delle numerose disponibilità di risorse in bilancio, debba farsi carico di aiutare chi ha più bisogno, senza limitare l’azione ai soli lavori pubblici, spesso tra l’altro solo annunciati più volte nel corso degli anni".

Fin qui il comunicato del Partito Democratico. Ma in consiglio, dove eravamo presenti, è andata in scena anche un’altra storia. Emerge così che il Pd, in realtà aveva proposto una modifica alla mozione presentata dalla maggioranza, sullo stesso tema. Ed è questa modifica che è stata bocciata dalla maggioranza. Anche perché il testo della mozione altro non faceva che ricalcare quanto il Pd in tutti i Comuni della Toscana sta votando. Ecco quindi che alla fine lo stesso Pd ha votato la mozione della maggioranza, pur senza la sua integrazione.