Contributi per interventi pubblici rilevanti. Aperto il bando da 4 milioni di euro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha aperto il bando 2024-2026 “Opere pubbliche” da 4 milioni di euro per sostenere la realizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di progetti edilizi di fondamentale importanza per le comunità locali. Il budget vale per il solo cofinanziamento di opere già finanziate da altri soggetti: il contributo erogato non potrà superare il 30% del valore complessivo dell’intervento.

La domanda deve essere presentata entro il 12 gennaio 2024 e solo in via eccezionale possono partecipare progetti privati per immobili di grande rilevanza pubblica. Domande in formato elettronico mediante l’apposito portale "Rol".