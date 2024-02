Contributi a famiglie con minori disabili

Sostegno in arrivo per le famiglie con minori disabili a carico. A differenza del contributo erogato dalla Regione per il 2023, stavolta sarà il Comune ad assegnarlo in quanto la legge regionale di bilancio non ha confermato il contributo. "Salvo ulteriori novità – dice Duilio Maggi, consigliere alle politiche sociali – il contributo è stato attualmente sospeso. Da qui la nostra decisione di sopperire alla mancata erogazione con una misura di sostegno dello stesso importo della Regione, vale a dire 700 euro per ogni figlio minore disabile. Come amministrazione, sensibile e inclusiva verso le fasce più deboli della popolazione, ci è sembrato giusto dare un piccolo ma concreto segnale di vicinanza alle famiglie che vivono la difficile realtà della disabilità". A breve uscirà il bando: potranno far domanda i nuclei con Isee sotto i 30mila euro.