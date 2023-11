Contratti di sviluppo. Le opporunità per l’agroindustria

È stato riaperto lo sportello per i contratti di sviluppo agroalimentari. Lo strumento agevolativo ha l’obiettivo di finanziare nuovi progetti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli delle varie filiere agroalimentari. L’incentivo previsto è il 75% degli investimenti, con una quota a fondo perduto variabile dal 30 al 50%: i progetti possono comprendere più iniziative nella filiera. Beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione appartenenti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (agroindustria) e le reti di impresa. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in conto impianti ed un finanziamento agevolato con un contributo in conto interessi. Gli interventi ammessi sono la creazione di un nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità di una unità già esistente, la diversificazione dell’attività economica ed il cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente. I progetti di investimento debbono avere i seguenti obiettivi: positivo impatto sull’occupazione, recupero e riqualificazione di strutture dismesse, realizzazione e consolidamento di sistemi di filiera allargata, contributo allo sviluppo tecnologico, rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri e impatto ambientale.