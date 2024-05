Contrasto alla povertà. Il progetto "Ri-Uscire"

È stato firmato martedì scorso, al Palazzo arcivescovile di Lucca, il protocollo d’intesa sul prgetto “Ri-uscire“, tra Arcidiocesi di Lucca, Ufficio pastorale Caritas e l’associazione camaiorese Fondo Vivere, con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

“Ri-Uscire“, progetto nato nel 2020 per contrastare fenomeno di impoverimento causati dal Covid e, successivamente, dalle guerre in atto nel mondo, è un fondo solidale per la ripartenza sostenuto da un’ampia alleanza di partenariato pubblico e privato che coinvolge non solo Caritas e Fondo Vivere, ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Provincia e tutti i suoi Comuni.

Ampliare la rete dei punti informativi inerenti al progetto per garantire la capillarità e la prossimità, è uno degli obiettivi, sin dalla nascita dell’iniziativa, dei promotori. Ed è tal fine che la firma dell’intesa impegna i tre sindacati a sostenere attivamente il progetto che si articola in due strumenti di aiuto: quello di solidarietà, come contributo a fondo perduto, e il prestito di emergenza, ovvero un prestito senza interessi da restituire in piccole rate mensili. Un impegno degli enti dimostrato con la messa a disposizione delle proprie sedi per informare i cittadini di questa opportunità di aiuto, illustrare i requisiti per beneficiare del contributo e, laddove ce ne sia la possibilità di accesso, fornire le informazioni necessarie per la compilazione delle richieste orientando gli utenti ai punti di raccolta delle domanda dei centri di ascolto della Caritas Lucca e, per la Versilia, dell’associazione Fondo Vivere.