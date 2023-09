Contraffazione e abusivismo, scattano i sequestri della Finanza

Lucca, 4 settembre 2023 - Più di 1500 oggetti di pelletteria contraffatti, oltre 140 grammi di sostanze stupefacenti, 40 persone segnalate come consumatrici di droga. È solo un parziale bilancio dell’attività svolta nel mese di agosto dalle Fiamme Gialle della provincia di Lucca. Obiettivo: contrastare ogni forma di contraffazione, di abusivismo commerciale e, più in generale, di traffici illeciti che possano attentare alla sicurezza nei rapporti economico-finanziari e, quindi, danneggiare il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. In particolare sono stati impegnati sul campo i reparti territoriali, dalla Versilia all’Alta Garfagnana, grazie anche al supporto della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila.

Ecco che, in quattro distinte operazioni svolte in Versilia, sono stati sequestrati più di 1500 oggetti di pelletteria, tra borse, portafogli, cinture e scarpe, che riportavano in maniera contraffatta i marchi di note aziende di lusso. Ancora, a Lucca all’interno di un esercizio commerciale sono stati sequestrati oltre mille prodotti per la cura della persona, risultati privi delle condizioni di sicurezza per i consumatori.

Molti, ancora, i controlli antidroga, svolti anche con l’impiego di unità cinofile del corpo di Pisa e Massa Carrara. Ecco che sono stati sequestrati oltre 140 grammi di sostanze stupefacenti, quali hashish, cocaina e marijuana destinate all’uso personale. Quaranta le persone segnalate alle varie Prefetture.

Ma non basta. 600 persone identificate perchè la loro capacità di spesa non appare in linea col reddito dichiarato. Ancora, a Pietrasanta è stata sequestrata un’auto, usata per esercitare in modo abusivo l’attività di taxi.

Controlli anche tra i benzinai. Sono state contestate quattro violazioni per l’irregolare esposizione dei prezzi di vendita.

Al lungo elenco si aggiungono anche 285 controlli fiscali, durante i quali sono stati trovati tre lavoratori non in regola.