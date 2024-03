Conto alla rovescia per Sportcity. Apertura con il ministro Abodi

Conto alla rovescia per la seconda edizione dell’evento nazionale “Sportcity meeting“, di scena il 23-24 marzo al Sant’Agostino con un menù dedicato al rapporto tra attività fisica e benessere. La novità di giornata è che l’apertura della due-giorni sarà affidata al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi (nella foto), il quale ha accettato l’invito della Fondazione Sportcity, che ha organizzato lo “stati generali“ dello sport italiano con il patrocinio di Anci e il supporto di “Sport e Salute” (la società dello Stato che promuove i corretti stili di vita), l’Istituto per il credito sportivo, il dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri e il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, oltre che del Comune.

Nella sala dell’Annunziata si daranno appuntamento enti e operatori dello sport e del turismo nazionale, amministratori locali provenienti da diverse regioni (Toscana, Liguria, Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia), rappresentanti del terzo settore, atleti di vertice e semplici appassionati. Sul tavolo, tra i vari temi, la cultura del movimento e le buone pratiche messe in atto nelle piccole e grandi città, con vari spunti di approfondimento e dibattito. Il programma completo (con diretta streaming sulla pagina Fb del Comune) sarà svelato durante la conferenza stampa in programma domani a Roma nella sala presidenza Anci.