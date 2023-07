Conti sbloccati alla Misericordia Ma il centro prelievi è ancora chiuso

La prima buona notizia, per la Misericordia di Tonfano, è che il Comune ha sbloccato i conti correnti dell’associazione, trasferendoli su un immobile. La seconda è che a fine mese si terrà l’assemblea per costituire la commissione elettorale a cui seguirà la rinascita del magistrato e la fine di due anni di commissariamento. Ma non tutto è rose e fiori in quanto il centro prelievi, chiuso dal 1° aprile, riaprirà non si sa quando nonostante la Marina sia piena di turisti e villeggianti che da sempre si servivano di questo servizio.

La ripartenza era stata ipotizzata il 22 luglio, ma così non sarà. La confraternita di piazza Villeparisis ha trovato due delle tre persone necessarie per ripristinare il centro – infermiere e autista – mentre per la parte amministrativa è stato individuato un ex dipendente della Misericordia, dotato di tutte le credenziali Asl, il quale però è in ferie fino ad agosto. Di buono, invece, c’è lo sblocco dei conti correnti, tema su cui si erano confrontati in municipio il sindaco Alberto Giovannetti, il consigliere comunale di “Ancora Pietrasanta“ Daniele Taccola, il commissario della Misericordia Massimiliano Iacolare e i responsabili del gruppo volontari Caterina Acci e Stefano Forno. Il Comune ha spostato infatti il pignoramento sul villino Pivelli, di proprietà della confraternita, che può ora contare su un patrimonio di 2mila euro, esiguo ma importante per fare di nuovo attività e ricevere donazioni (in ballo ci sono ancora 150mila euro da restituire al Comune). Il prossimo passo si terrà il 26 luglio con l’assemblea generale in cui parlare di bilancio 2021 e 2022 e delle elezioni per il magistrato. È sfumato, infine, l’accordo con la Coop, che aveva contattato la Misericordia manifestando la volontà di rilevare la sede dell’associazione. Operazione che è terminata ancor prima di iniziare.

Daniele Masseglia