Massarosa (Lucca), 8 agosto 2019 - I colori del lago l’hanno rapita per una vita intera. Fino a diventare simbiotici. Se n’è andata a 77 anni la contessa Maria Gaddi Pepoli, proprietaria di villa Ginori, meglio conosciuta come La Piaggetta, la suggestiva tenuta a Quiesa dove il maestro Puccini si era dilettato a intrattenere gli amici suonando il pianoforte di fronte a quell’immenso parco che degrada nel lago di Massaciuccoli. Sognatrice dal carattere di ferro, la contessa Gaddi Pepoli aveva scelto quel luogo come ritiro privilegiato.

Mariuccia Villa (questo il nome all’anagrafe) era nata a Lissone e negli anni Settanta si era trasferita con la famiglia a Firenze: è qui che ha conosciuto il conte Gaddo Gaddi Pepoli, con cui si è sposata nel 1966. Pochi anni dopo la decisione di trasferirsi in quella che era la dimora estiva acquistata agli inizi del Novecento dalla mamma del conte Gaddi Pepoli, la marchesa Maria Bianca Ginori Lisci.

Donna colta, artista eclettica, amava la musica ed in particolare le arie di Puccini: la sua passione era per le acqueforti, tanto da aver insegnato pittura ma anche dipinto tantissimo. Soprattutto alberi, ispirandosi sempre a quei giochi di luce che le ragalava il lago, da lei sempre percepito come un richiamo di smarcata impronta impressionista. Nel 2006 è rimasta vedova, consolidando quell’attaccamento alla villa «che era la sua croce e delizia», ricordano gli amici.

Grazie alla contessa Gaddi Pepoli La Piaggetta si è aperta ad un’esperienza culturale diventando luogo di incontri, sede del premio letterario Massarosa e di cenacoli che hanno permesso a tante persone di esplorare una dimora storica così intrisa di vita. Per lei fu un grande dispiacere assistere al taglio di quelle palme secolari attaccate dal punteruolo rosso e con tenacia ha garantito fino all’ultimo la cura della villa. Nelle ultime settimane le condizioni di salute della contessa Gaddi Pepoli sono precipitate improvvisamente. Si è spenta alla casa di cura San Camillo a Forte dei Marmi dopo esser riuscita a salutare per l’ultima volta gli adorati figli Claudia (Titti) e Lapo, che da tempo vive a Milano. I funerali si terranno domattina alle 11 nella chiesa di Quiesa, poi la salma sarà cremata e le ceneri restituite a quella località del Piacentino da dove aveva origine la sua famiglia. Lontano dalla Piaggetta e dal ‘suo’ lago.