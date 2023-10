Contenzioso del pontile. Transazione tra ditta e amministrazione

Si è chiuso con un atto di transazione il contenzioso tra il Comune e la Asso Costruzioni srl che aveva effettuato il primo lotto di opere di ristrutturazione e consolidamento del pontile nel 2019. L’amministrazione comunale aveva infatti contestato i lavori mentre la Asso si era opposta notificando l’atto di citazione in tribunale e richiedendo la condanna del Comune al pagamento di 92mila euro più Iva. Il 27 settembre scorso si sono svolte sul pontile di Forte dei Marmi le operazioni peritali, al fine di portare a termine la fase conciliativa intrapresa dalle parti e in base all’intesa il Comune sarà tenuto a versare 66mila euro. A giorni intanto riprenderanno gli itnerventi del 2° lotto (sospesi a giugno) con l’impiego di sommozzatori per effettuare ’iniezioni’ di cemento nella parte sottostante dei piloni. L’intera opera di messa in sicurezza si concluderà poi con un 3° lotto che riguarderà i pilastri meno ammalorati nel tratto verso la riva.