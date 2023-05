Contenzioso con Henraux Il sindacato reclama: "Pensate ai lavoratori"

"Nel contenzioso tra Comune ed Henraux bisogna ricordarsi un elemento fondamentale: la necessità dei lavoratori". Le Rsu con Fillea Cgil Lucca focalizzano l’ormai annosa questione della lite sugli usi civici. "Troppo spesso – comincia il sindacato – leggiamo affermazioni e pensieri semplicistici, come se condannare più di 130 famiglie (più l’indotto diretto e indiretto) ad un futuro prossimo incerto fosse una cosa semplice. Nessuno può non considerare che da questo contenzioso dipendono 130 famiglie che vivono di salario e che se questo venisse meno si troverebbero in forte difficoltà. Ancora una volta la “tensione” mediatica di questo contenzioso ha portato ad un ulteriore rinvio della conferenza dei servizi che si terrà dunque il 7 giugno, senza possibilità dunque di ratificare l’accordo tra Comune ed azienda fino a quella data. Auspichiamo che si possa finalmente raggiungere un accordo in modo da poter garantire futuro al nostro lavoro e alla sostenibilità economica delle nostre famiglie, per questo segnaliamo la vicinanza di noi lavoratori al fianco di Regione e Comune affinchè, consci che le verifiche fatte hanno dato esito positivo, si possa finalmente ridare continuità alla nostra vita lavorativa".

A proposito della contesa sul tema del Monte Altissimo e dei diritti di uso civico, il Pd critica l’atteggiamento dell’amministrazione. "C’è una differenza abissale – dice – tra il comportamento delle amministrazioni comunali progressiste e quello dell’attuale amministrazione di destra sul tema del demanio civico. Le prime hanno sempre tenuta la barra dritta sulla difesa in giudizio agendo per il riconoscimento degli usi civici sul Monte Altissimo, posizione sempre tenuta fino ad oggi anche dalla Regione e nella ricerca di un positivo accordo transattivo: tanto è vero che l’ipotesi di accordo del 201718 l’amministrazione comunale Tarabella l’ha sottoposta al plebiscito di tutti i frazionisti. Quelle stesse Amministrazioni, sono per la prima volta riuscite a portare in giudizio e dimo- strare che Borrini ed Henraux (o chi per essi) si erano intestati molte più terre di quelle legittimamente acquistate. Invece l’atteggiamento dell’attuale amministrazione comunale appare inconsapevole e siamo prossimi all’apertura di una frattura sociale drammatica tra territorio e sistema economico del lapideo"

Francesca Navari