Contenitori per rifiuti elettronici. Arrivano nelle scuole e in municipio

Pile, batterie, ma anche cellulari e tablet. A scuola arrivano i contenitori per questo tipo di rifiuti. "Fai la DiffeRAEEnza" è il progetto per la raccolta dei piccoli Raee nelle scuole e nella sedi comunali. La quantità globale di rifiuti elettronici sta aumentando a un ritmo di quasi due milioni di tonnellate all’anno e per contribuire a fermare il fenomeno, diventa certamente prioritario promuovere la conoscenza dei Raee e il loro corretto conferimento e riciclo. Con queste finalità a Forte dei Marmi è in partenza il progetto realizzato da Ersu e RetiAmbiente, grazie ad finanziamento ottenuto dal Comune dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, che consiste nell’intercettare questi preziosi rifiuti nelle scuole e nelle sedi comunali, in modo da evitare di abbandonarli e di evitare al cittadino il conferimento al centro di raccolta.

Nelle scuole del territorio, (secondaria Guidi, primarie Pascoli, Carducci, Don Milani e dell’Infanzia Giorgini e Caranna) e in municipio saranno consegnati tre contenitori, uno per pile e batterie, il secondo per telefonini e tablet e il terzo per piccoli Raee. Mensilmente o più frequentemente se necessario, la scuola o la sede comunale contatteranno l’ufficio Urp di Ersu per attivare il servizio di raccolta. "Quello dei bambini e ragazzi è un target particolare – afferma l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – perché con la formazione e sensibilizzazione sul tema della corretta gestione dei Raee, possono diventare a loro volta formatori nei confronti dei loro coetanei e delle loro famiglie. La raccolta a scuola è un passaggio fondamentale per contribuire a creare una cultura sul recupero e il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il riciclo è fondamentale da un lato per ridurre l’inquinamento e tutelare la nostra salute, dall’altro per recuperare molte materie prime da riutilizzare in nuovi processi produttivi. Ci tengo a ringraziare per questa importante iniziativa l’Ufficio sistema gestione ambientale che si è impegnato insieme ad Ersu alla realizzazione del progetto".