Consulta sport. Aperto il bando per aderire

Pubblicato l’avviso per aderire alla neonata consulta dello sport che sarà un organo di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l’amministrazione comunale ed il mondo dello sport cittadino che, fra le varie finalità da regolamento avrà quella di favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, di persone con disabilità, della terza età per agevolarne l’integrazione sociale; recepirà le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione; proporrà iniziative per incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica. La consulta, con sede all’ufficio sport, resterà in carica per la durata del consiglio comunale: l’assemblea sarà costituita da un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni società/associazione sportiva operante a Forte dei Marmi con un’attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale e che sia iscritta all’albo delle associazioni del Comune e da un rappresentante per ogni istituzione scolastica statale o non statale presente sul territorio. Le domande di adesione sul modulo disponibile all’ufficio sport entro sabato 20 gennaio all’ufficio protocollo o tramite pec a: [email protected]. Per info: tel.0584280244-264; mail: [email protected]; [email protected];