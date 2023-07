Consulta dello sport Confermato Frugoli

Dopo la ripartenza e l’ingresso delle prime 13 associazioni, la Consulta dello sport prosegue nel segno della continuità. La presidenza è stata infatti assegnata ad Alberto Frugoli, dell’associazione “Centosedici“, anche per il 2023-2028. È l’esito dell’assemblea che si è svolta in municipio alla presenza delle società finora iscritte, con Frugoli eletto all’unanimità. "Sono onorato per la fiducia riconfermata dal sindaco e dai rappresentanti di società e associazioni sportive – dice Frugoli – e spero di proseguire sulla strada intrapresa insieme negli ultimi 5 anni, durante i quali ho sentito l’appoggio dei presidenti, autentici eroi per l’impegno quotidiano, costante e sempre meno facile da assolvere al servizio della comunità, in particolare i giovani". Votati all’unanimità anche la vice presidente Monica Giuliani (Ren Shu Kan), unica new entry, e il segretario Filippo Ceragioli (Nimbus).

"La consulta – aggiunge l’assessore a sport e associazionismo Andrea Cosci – è un elemento di raccordo essenziale con il territorio ma anche un riferimento operativo fondamentale. A partire dalla prossima ’Festa dello sport’, che si terrà a settembre con la novità della location di piazza XXIV Maggio, a Tonfano". Info e adesioni 0584-795281-282-246 da lunedì a sabato ore 9-13.