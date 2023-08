Consorzio di bonifica Utili per 800mila euro

Conti in salute e migliorie per gli impianti. È la fotografia del Consorzio di bonifica alla luce del bilancio consuntivo approvato nell’ultima assemblea. I numeri parlano di un utile di oltre 825mila euro, somma che verrà reinvestita in un pacchetto di interventi che andrà a rendere più efficienti le strutture consortili. Il presidente Ismaele Ridolfi si è detto soddisfatto, in particolare, per la capacità di intercettazione finanziamenti regionali e nazionali. "Solo nel 2022 – ricorda – sono stati assegnati al consorzio circa 5 milioni di euro per lavori straordinari, e di questo sono molto orgoglioso. Sono state inoltre portate a buon livello le progettazioni di interventi straordinari rivolti all’efficientamento delle reti e al risparmio idrico. I progetti riguardano in particolare le reti irrigue della Lunigiana e della Piana lucchese. Si può quindi affermare che anche quest’anno abbiamo avuto una buona performance, raggiungendo il 96,48% degli obiettivi prefissati, certificato dall’Organismo di valutazione indipendente regionale".

Dati alla mano, al 31 dicembre 2022 il patrimonio netto è risultato pari a quasi 4,8 milioni di euro, con 29,4 milioni di ricavi a fronte di 28,6 milioni di costi. L’utile, come detto, verrà impiegato in una serie di lavori. Ad esempio 200mila euro per la modernizzazione e ristrutturazione delle idrovore, 60mila euro per lavori sulla rete irrigua della Lunigiana e 15mila euro per riparare alcune cateratte. E ancora: 45mila euro per le escavazioni dei corsi d’acqua, oltre 55mila euro per acquistare specifici equipaggiamenti per far fronte a situazioni di emergenza (pompe mobili e torri faro) 190mila euro per nuovi mezzi, 45mila per riparare i trattori e 40mila euro per la transizione digitale.