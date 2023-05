Consorzio di Bonifica Un impegno da 19 milioni

Diciannove milioni di euro. A tanto ammonta la spesa sostenuta dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord per mantenere in sicurezza il reticolo idrico del comprensorio in cui è inserita la Versilia. L’attività di manutenzione è organizzata dall’ente consortile tramite il Piano delle attività di bonifica, approvato di anno in anno, che raccoglie minuziosamente tutti i lavori necessari a garantire l’equilibrio tra l’attività antropica e il corso naturale dell’acqua. Per quel che riguarda il 2023, nello specifico, gli interventi del Consorzio si contano nell’ordine delle migliaia: una serie di punti che, uniti l’uno con l’altro, formano la maglia della prevenzione che il Consorzio mette in campo per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico.

Per la cura del territorio, si diceva, lo sforzo profuso dal Consorzio si calcola in 19 milioni di euro. Una cifra lievitata rispetto al 2022, ma d’altronde non avrebbe potuto essere diversamente: a Massarosa e Camaiore, nelle zone colpite dagli incendi dello scorso luglio, i lavori sono aumentati per mettere in sicurezza le colline sventrate dal fuoco che vivevano in un equilibrio precario. E più in generale, gli stanziamenti per la manutenzione dei corsi d’acqua sono cresciuti nell’anno in corso di 390mila euro. La gestione dei fiumi passa anche da una loro conoscenza approfondita: per questo, per ogni corso d’acqua che ricade sotto il controllo del Consorzio, esiste una scheda informativa che ne evidenzia le caratteristiche e gli interventi da eseguire tenendo conto delle particolari condizioni degli habitat naturali in cui sono inseriti, come i fiumi Versilia e Camaiore nel nostro territorio.

Dal momento che la prevenzione passa anche da un ragionamento in prospettiva sul futuro, poi, il Consorzio si concentrerà sulla piantumazione di alberi. Ne saranno messi a dimora un migliaio, portando il totale delle piante inserite nel tessuto naturale dall’ente a oltre 3mila. L’obiettivo è duplice: da un lato, l’inserimento di specie vegetali garantisce una maggior presa del terreno - non a caso è uno degli aspetti su cui si concentra la rinascita delle colline massarosesi -, limitando il rischio idrogeologico; dall’altro, l’azione delle piante è lenitiva rispetto alla proliferazione dei gas climalteranti, e pure questo è un terreno su cui lavorare per la mitigazione del rischio.