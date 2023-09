Consorzio di bonifica Gora degli opifici pulita

"Ogni nostra attività viene sempre svolta con grande scrupolo e nel massimo rispetto dell’ambiente". Il Consorzio di bonifica replica così alle bacchettate dell’assessore ai lavori Matteo Marcucci, arrabbiato per l’abbandono di sfalci nell’alveo dei fossi che avrebbe ostacolato il regolare deflusso dell’acqua durante la recente ondata di maltempo. "Ogni anno – spiega il consorzio – effettuiamo un doppio taglio della vegetazione su oltre 140 chilometri di corsi d’acqua. In alcuni casi, se necessario, ne realizziamo anche un terzo. È un lavoro fondamentale per rimuovere la plastica e aumentare la sicurezza idraulica del territorio. Quel che dice Marcucci è improbabile, dato che gli ultimi lavori alla Gora degli opifici risalivano a giugno". Due giorni fa il consorzio è tornato a Pietrasanta per effettuare nuovi sfalci, inclusa la Gora degli opifici, all’Africa. "Dopo quello di giugno – concludono – si tratta del secondo intervento di manutenzione ordinaria, rimandato a causa del maltempo". I lavori dovrebbero concludersi oggi.