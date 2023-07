Consorzio di Bonifica Fosso Farabola più sicuro con i lavori agli argini

VIAREGGIO

Aprirà alla fine dell’estate il cantiere del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord per i lavori straordinari, che adegueranno un tratto degli argini del canale FarAbola a portate con tempo di ritorno duecentennale. E’ un lavoro finanziato dal Consiglio dei Ministri per 1.140.000 euro, resi disponibili dal Presidente di Regione Toscana, Eugenio Giani, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. Si interviene per consolidare e rialzare gli argini della Farabola in un lungo tratto di circa 1,6 chilometri, che interessa direttamente i quartieri viareggini Migliarina e Terminetto, ma che porterà beneficio anche a tutta la parte a monte del canale. La Farabola, infatti, fa parte di un sistema di canali realizzati attorno agli anni ’30 del secolo scorso per bonificare vasti territori di Viareggio e Massarosa compresi tra la via di Montramito e il Fiume di Camaiore. Zone collocate sotto il livello del mare che grazie alle opere Ponente, Sassaia e Farabola state strappate alle paludi per diventare aree agricole come quelle di Piano di Conca e della Migliarina e consentire anche il moderno sviluppo economico nelle aree artigianali delle Bocchette e Montramito. Dopo aver percorso la pianura, la Farabola attraversa la prima periferia di Viareggio per poi congiungersi al Canale Burlamacca e sfociare in mare.

"L’intervento di messa in sicurezza di questo corso d’acqua per adeguarne un lungo tratto a portate eccezionali era necessario proprio per la sua importanza idraulica e perchè attraversa quartieri densamente popolati di Viareggio – spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – I lavori miglioreranno la capacità della Farabola di reagire a piene importanti e piogge eccezionali, con argini più alti e più solidi che vanno ad aumentare la sicurezza idraulica di territori innervati di attività commerciali e civili abitazioni. Sono opere strutturali di natura straordinaria rese possibili grazie al finanziamento ricevuto, che ha approvato la nostra proposta progettuale contro il rischio idrogeologico dell’area".

Il cantiere aprirà a seguito dell’esito favorevole della gara di appalto e la ditta aggiudicataria si concentrerà in quattro lunghi tratti del canale in cui verranno rinforzati i piedi interni degli argini con massi ciclopici posti sia in sinistra che in destra idraulica, rialzate le arginature esistenti fino alla quota prevista dal progetto e nei punti vicini a strade confinanti con il corso d’acqua si costruiranno nuovi muri d’argine rivestiti in pietra per dare un aspetto naturale e integrarsi al paesaggio.