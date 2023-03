Consorzio Bonifica Ricerca ingegnere

CONSORZIO DI BONIFICA CERCA UN INGEGNERE

L’Ente di bonifica ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un ingegnere elettrico o elettronico che sarà impiegato nel direttivo tecnico. Si tratta di un impiego a tempo determinato dalla durata di un anno con sede di lavoro a Viareggio. Sede, che potrà essere variata sulla base delle esigenze operative tra le diverse sedi del Consorzio. I soggetti interessati a candidarsi potranno presentare la propria dichiarazione di interesse entro – e non oltre – le ore 12 del 24 marzo. Le domande di partecipazione, sotto forma di “dichiarazione di manifestazione di interesse”, dovranno essere redatte utilizzando il modello che si può trovare sul sito del Consorzio a questo link https:www.cbtoscananord.itavviso-selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-lassunzione-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-determinato-per-un-anno-ingegnere-elettrico-o-elettronico-impiegato-direttivo-tecnic. Tra i requisiti richiesti - oltre a un diploma di laurea in ingegneria elettrica o elettronica - la cittadinanza italiana, l’elenco dei titoli di studio posseduti, l’assenza di condanne per reati e la patente di guida di tipo B in corso di validità. Le prove

Le prove concorsuali consisteranno in: una prova preselettiva sulle materie previste per la prova scritta, che verrà svolta ove i candidati siano in numero superiore a 40. Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che hanno riportato un punteggio minimo di 1932. Per saperne di più: https:www.cbtoscananord.it