Consiglio Pruno-Volegno. Oggi è tempo di elezioni. Si rinnovano le cariche

È tempo di elezioni per il Consiglio dei beni comuni di Pruno e Volegno, il cui statuto risale al 22 ottobre 1916 e attualmente in scadenza di mandato. Le votazioni per il rinnovo degli amministratori dell’ente sono in programma oggi alla sede dell’Opera Pia Mazzucchi, in via IV Novembre 13 a Pruno, con il seggio elettorale che resterà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Al termine delle votazioni seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. Ognuno degli aventi diritto (gli azionisti) potrà esprimere un massimo di due preferenze e in alternativa potrà delegare un altro azionista presentando un atto scritto accompagnato dalla fotocopia della carta d’identità (è consentita una sola delega per ogni azionista). Azionisti che sono stati individuati tra gli eredi dei 75 cittadini che sottoscrissero lo statuto nel 1916. Il presidente e i due consiglieri verranno scelti tra i comproprietari residenti nel circondario dell’antica comunità di Pruno e Volegno, ossia il circuito della parrocchia di San Nicolò.