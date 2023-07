Consiglio comunale Tocca alle commissioni

Dopo la turbolenta partenza di metà giugno legati alla nomina del presidente del consiglio comunale, l’assise torna a riunirsi per dar forma alle commissioni consiliari. La seduta è stata convocata mercoledì alle 20,30, nel municipio di piazza Matteotti, e in larghissima parte sarà dedicata alla composizione delle commissioni. All’ordine del giorno sono state inserite l’istituzione e la nomina dei membri delle sei commissioni previste, ossia urbanistica, bilancio, tributi, partecipate e personale, sicurezza, protezione civile e ambiente, statuto, regolamenti, gemellaggi e tradizioni popolari, sociale, sport, scuola, volontariato, associazionismo e pari opportunità, e infine lavori pubblici, grandi opere e manutenzioni. A seguire toccherà alla ratifica e approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e alla presentazione, da parte del sindaco Alberto Giovannetti, delle linee programmatiche di mandato 2023-2028. La seduta sarà trasmessa in streaming sulla pagina Fb del Comune e su pietrasanta.consiglicloud.it