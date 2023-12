Consiglio comunale. Il programma lavori

Consiglio comunale oggi alle 18 a Villa Bertelli. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2022; l’approvazione del regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali, e le attrezzature culturali e sanitarie; l’approvazione del programma Triennale Opere Pubbliche e del bilancio di previsione 2024-26. Per l’Imu prevista la conferma delle aliquote Imu già adottate nel 2023.