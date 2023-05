Conservare i beni artistici Ecco come fare

"Conservare e trasferire il patrimonio artistico per le generazioni attuali e future", è il dibattito organizzato da Fineco private banking che si terrà domani alle 18 all’auditorium Simonetta Puccini, in viale Giacomo Puccini 266, a Torre del Lago. L’occasione per trattare un tema che tocca da vicino il territorio versiliese. "La Versilia ha un passato e un presente culturale importante. Tra i protagonisti di questa storia ci sono anche i collezionisti, che possono avere interesse a conoscere meglio gli strumenti giuridici per conservare e trasferire il proprio patrimonio", sottolineano gli organizzatori.

I relatori saranno Maria Adriana Giusti, professore ordinario di restauro al politecnico di Torino, Alessandro Guerrini, amministratore delegato Art Defender e Massimiliano Ingargiola, consulente finanziario Banca Fineco. Saluti iniziali dell’assessore alla cultura Sandra Mei e di Fabio Cavazzuti, responsabile area tirrenica Banca Fineco. Moderatore il giornalista Federico Conti (nella foto). L’intervista dibattito sarà preceduta dalla presentazione del progetto "How i met Puccini®", ideato da Valentina Ciardelli con breve introduzione musicale di Valentina Ciardelli al contrabbasso, accompagnata da Stefano Teani al pianoforte. Seguirà cocktail. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie.