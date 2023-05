Consegnati i diplomi di lingue

Sono stati consegnati agli studenti del liceo ‘Chini-Michelangelo’ i diplomi per il superamento degli esami di certificazione linguistica di inglese (Pet e Fce) e tedesco (Goethe Institute) relativi all’anno scolastico 202122. In tutto quasi cento studenti hanno superato esami sulle quattro abilità linguistiche, importanti sia per il curricolo universitario, sia per l’ingresso nel mondo del lavoro. Logica la soddisfazione della Dirigente, professoressa Monica Biagi, e dei docenti delle lingue coinvolte. E non finisce qui visto che fra maggio e giugno altrettanti studenti sosterranno gli esami di inglese, spagnolo e francese.