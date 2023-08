Consegna tesserini venatori a Seravezza: parte il servizio

In vista dell’apertura della stagione venatoria, in programma dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio del 2024, il Comune ha organizzato la consegna dei nuovi tesserini. Gli interessati potranno riconsegnare i vecchi tesserini e ritirare i nuovi presso il comando della polizia municipale, nella sede distaccata del municipio in via Fratelli Rosselli 78 a Querceta, nei giorni e orari stabiliti, ovvero nella corrente settimana domani (mercoledì 23), giovedì 24 e venerdì 25, in orario 9-12. La prossima settimana la consegna avverrà dal lunedì al venerdì, sempre in orario 9-12. In casi particolari, qualora per comprovate ragioni non sia possibile presentarsi negli orari fissati, gli interessati potranno concordare un appuntamento con il Comando della Polizia Municipale, chiamando il numero 0584 742011. Si ricorda che la riconsegna dei tesserini vecchi può avvenire fino al 15 settembre e che, come disposto dalla Regione Toscana, per poter cacciare in preapertura è obbligatorio l’utilizzo della app Toscaccia.