Congresso distrettuale Lions Sabato al Principino 400 delegati eleggeranno il nuovo governatore

VIAREGGIO

Si terrà sabato il 42° Congresso dei Lions toscani. Quattrocento soci si ritroveranno al Principino per affrontare temi sociali e culturali che costituiscono le basi dell’impegno lionistico e eleggeranno il Governatore toscano della prossima annata. A presiedere il Congresso, patrocinato dal Comune di Viareggio, Alberto Carradori attuale vice governatore facente funzioni e candidato Governatore. Il Congresso è stato possibile grazie all’impegno dei due Club locali il Viareggio-Versilia Host e il Viareggio Riviera. "Una magnifica occasione — dichiarano i due presidente Guido Olmi e Marco Boccella — per conoscere tutte le innumerevoli realtà toscane Lions. Un’occasione se possibile ancora più preziosa del solito considerando come quest’anno cadano le celebrazioni del 30° anniversario della nascita del Distretto 108La Toscana. E nel contempo ringraziano la Fondazione Carnevale e quella del Pucciniano per la collaborazione. In primo piano i "service" messi in campo dai Lions toscani. Iniziative che hanno riguardato alcuni ambiti socio educativi, si va dalla prevenzione dei rischi connessi all’uso dei social network fra i giovani e i genitori, all’addestramento dei cani per non vedenti, fino agli Special Games e a quello per la sicurezza stradale. Insomma tutta una serie di azioni rivolte al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. Davanti al Principino sarà presente il "camper della salute Lions" dove sanitari saranno a disposizione per "check up" gratuiti sulla salute. Inoltre durante il meeting saranno vendute polo con il logo del 30° Anniversario del Distretto il cui ricavato andrà all’ Ospedale pediatrico apuano di Massa.