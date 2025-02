Congresso comunale. I nomi degli eletti

Si è tenuto sabato scorso il congresso di Fratelli d’Italia che ha visto confermato, dagli iscritti al Circolo, Marco Dondolini come coordinatore comunale. "Per me è un onore essere stato confermato alla guida del Circolo FDI di Viareggio. Un attestato di stima da parte degli iscritti che hanno premiato il lavoro fatto fino ad oggi. Lavoro che ovviamente non ho fatto da solo e per questo ringrazio, oltre ovviamente a chi mi ha accordato ancora una volta la sua fiducia, chi mi ha affiancato e chi mi affiancherà nei prossimi anni per far crescere il nostro Circolo", ha dichiarato il Coordinatore Comunale Marco Dondolini a seguito del Congresso presieduto dall’onorevole Francesco Torselli, eurodeputato FDI e con la presenza del consigliere regionale Vittorio Fantozzi e dell’onorevole Riccardo Zucconi.

Oltre al coordinatore comunale Dondolini, sono stati eletti al coordinamento comunale Laura Domenici, Silverio Pagano, Luca Lo Presti, Chiara Benedusi, Bianca Maria Cecchini, e Nadia Lombardi cui si aggiungeranno Marco Mutti, Delfina Caparelli, Francesco D’Agostino e Mirco Zaia. "Siamo molto contenti della grande partecipazione al Congresso di Viareggio, dove il Circolo conta poco meno di 200 iscritti - ha spiegato il Presidente Provinciale Riccardo Giannoni - È stato un’occasione di confronto e dibattito sul passato, sul presente, ma soprattutto sul futuro di Fratelli d’Italia sul territorio".