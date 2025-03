Confindustria: "Professionalità ai massimi livelli"

Anche il vice presidente nazionale di Confindustria Nautica, Alessandro Gianneschi, esprime apprezzamento per Yare: "I meeting tra comandanti e imprese del settore sono sempre apprezzabili per concretizzare idee e prospettive di lavoro, che nella nautica hanno velocità incredibili. Qui c’è un altissimo livello di professionalità e idee innovative per gli operatori del distretto nautico, come testimoniato dalle quindici edizioni svoltesi".

Tra i cantieri del nostro distretto rilevante la partecipazione al Palm Beach International Boat Show, dal 19 al 23 marzo. Sanlorenzo espone per la prima volta ad un salone americano SD118 e 500 Exp, modelli rappresentativi delle divisioni yacht e superyacht nati dalla passione per l’innovazione e l’eccellenza nel design. L’azienda nel 2024 ha confermato un ricavo netto di oltre 930 milioni di euro e un 2025 all’insegna di una crescita continua e sostenibile grazie alla evoluzione del modello aziendale, al forte mix della gamma prodotto e al rafforzamento della rete diretta di vendita. Anche Maiora e AbYacht presentano i loro apprezzatissimi Maiora M 36, Maiora 36 Exuma, AB 95 e AB 95S.