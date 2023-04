Confindustria nautica Visita dal vice ministro per rilanciare il comparto

Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi (anche consigliere di amministrazione di Next Yacht Group di Viareggio) incontrerà il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi per fare il punto sul regolamento di attuazione al Codice della nautica e sul nuovo titolo professionale del diporto. "Porre il mare e la nautica al centro del dibattito politico è da sempre la nostra mission – dice Cecchi – e a sei mesi dall’insediamento del Governo e in apertura della stagione, chiediamo risposte immediate sui vari dossier presentati ai ministeri sulla normativa di settore, sviluppo e sostegno alla filiera produttiva, politiche del turismo e portualità, formazione, nuovi titoli professionali e visti dei marittimi. Cecchi tiene a sottolineare che "Il valore del settore industriale è noto e lo abbiamo appena presentato alla Borsa di Milano". "Il 2022 – specifica – è stato chiuso con il record assoluto di produzione di 7 miliardi di euro, un valore mai realizzato prima con una crescita tra il 15 e il 20% sul 2021, e di export che traguarda i 3,4 miliardi. Le unità totali italiane sono ben 593, confermandosi leader mondiale. Importantissimi sono i dati consolidati fatti registrare, con Viareggio e suo distretto nautico che rappresentano più di un quarto sul complessivo italiano. La filiera genera 18.878 unità locali di produzione, per un valore aggiunto di oltre 11 miliardi di euro e più di 187.700 occupati. Per ogni addetto del comparto si attivano 9,2 posti di lavoro, ogni euro di produzione ne avvia 7,5. Per 3,8 posti barca si genera un occupato nell’indotto turistico, per una media di 71 unità per approdo. Ancora più interessante il dato della spesa “turistica” depurata del costo di soggiorno (cioè l’ormeggio per la barca e il pernottamento hotel), cioè mediamente il diportista spende il doppio del turista d’albergo. In particolare a Viareggio, ci sono forti opportunità di ulteriore importante crescita nei cantieri dedicati a manutenzioni e riparazioni come, ad esempio, Arpeca e Lusben. Gli scali e i piazzali delle due storiche aziende sono strapieni di yacht e le attività fervono per permettere agli armatori nuove crociere. E’ arcinoto agli addetti ai lavori che se i cantieri citati, ma non soltanto quelli, avessero a disposizione il doppio degli spazi – conclude Cecchi – potrebbero in poco tempo ospitare altri grandi yacht di ulteriori importanti commesse. Per consolidare il settore sul lungo termine e garantire pure i posti di lavoro, nonché incrementarli negli anni a venire. Le migliaia di yacht che circolano anche soltanto nel mare Mediterraneo, hanno necessità di effettuare lavori di manutenzione e di riparazione, e Viareggio è la meta privilegiata per questo tipo di business milionario. Ma purtroppo i ben noti ostacoli politico – burocratici rischiano di vanificare gli sforzi del comparto".

Walter Strata