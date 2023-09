Conferenze e cimeli. Evento sulla Liberazione

La Pro Loco lancia la prima edizione di "Seravezza ‘44" che si terrà sabato, data che richiama il 19 settembre, giorno della liberazione di Pietrasanta, che portò allo stabilirsi del fronte di liberazione della Versilia storica tutta. Dalla mattina in piazza Carducci e in via Roma ci saranno mezzi storici e figuranti in divisa d’epoca; in via Fusco invece, per tutto il giorno, banchi di militaria e antiquariato. Nella Sala Salvatori della sede della Pro Loco due momenti di approfondimento: alle 10.30 una conferenza tenuta dal Corpo Militare e dalle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sul ruolo di questo movimento internazionale nella tutela dei civili dalla Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri, mentre dalle 17 il tema sarà quello dei soldati nippoamericani Nisei che combatterono per la liberazione della Versilia, insieme allo scrittore e storico Davide Del Giudice. Sempre nella Sala Salvatori per tutto il giorno,ci sarà una mostra di materiale sanitario del periodo della Seconda Guerra Mondiale a cura della Croce Rossa.