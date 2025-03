Confcommercio sul porto: "Ampliamento da valutare"

C’era anche Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara – rappresentata dal direttore Sara Giovannini e dal membro di giunta Antonio Morini – all’assemblea pubblica promossa dal sindaco Bruno Murzi per parlare dell’ampliamento del porto di Marina di Carrara. "Non c’è dubbio – dice Confcommercio – che il porto sia il fulcro di un indotto di ricchezza e posti di lavoro per Massa Carrara. Se si parla però di ampliamento occorre molta prudenza. Il litorale apuano in particolar modo, ma anche quello della Versilia, stanno facendo i conti da anni con un preoccupante e inarrestabile fenomeno di erosione delle spiagge del quale sinora si è discusso molto, senza che si sia giunti a soluzioni concrete. Partendo dal concetto che vada evitata in ogni modo la contrapposizione fra i mondi dell’industria e turismo chiediamo pertanto che al tavolo di confronto sul tema del porto vengano fatti partecipare tutti i soggetti coinvolti. E’ fondamentale il ruolo di esperti e figure tecniche in grado di analizzare i reali effetti dell’ampliamento".