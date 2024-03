"Concretezza e investimenti". La ricetta Draghi per l’Europa

Occorre realizzare un fondo capiente in cui anche la BEI, Banca Europea degli investimenti avrà un ruolo strategico a livello di Unione Europea. Occorre realizzare un’unione dei mercati di capitali anche per risvegliare positivamente e attivare il risparmio privato. Gli investimenti servono per la competitività dell’Europa con scelte coraggiose e coerenti dell’Unione. L’UE rischia infatti di rimanere schiacciata fra Stati Uniti e Cina se non saprà realizzare una propria competitività nella transizione verde e digitale e per questo sforzo enorme i soldi pubblici non sono certo sufficienti. Il tempo per gli investimenti necessari è anche oggettivamente breve, considerate le dinamiche geopolitiche in atto in questo momento storico nel mondo. La crescita del PIL e del PIL procapite sono un’esigenza fondamentare per l’ex Presidente della BCE, Mario Draghi, che chiede investimenti importanti (500 miliardi all’anno almeno per tre anni a cui vanno aggiunti i fondi necessari per la difesa comune), investimenti coraggiosi ed in tempi necessariamente brevi. Insieme a rilanciare la competitività del sistema economico europeo occorre poi una forte azione a difesa per mantenere i nostri modelli culturali e la coesione sociale nei vari stati della Comunità.