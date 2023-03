Concorso Presepe in famiglia: consegnati i premi ai vincitori

Nella stanza delle associazioni la Pro Loco “Città” di Forte dei Marmi ha premiato i partecipanti al concorso "Un Presepe in Famiglia 2022". La presidente Dora Salvatori ha consegnato i riconoscimenti a coloro che, a giudizio della commissione nominata per l’occasione, hanno realizzato le Natività più belle ed originali. Si tratta di: Rinaldo Biagi, Roberto Bazzichi, Gabriele Palandri, Francesco Morelli, Fabio Spazzali, laboratorio Cba, Cooperativa Cassiopea e Brunello Dell’Amico. "E’ stata una mattinata interessante e costruttiva con progetti comuni da portare avanti – sottolinea la presidente Salvatori – ed è stata anche un’occasione per ricordare padre Domenico che con tanta passione e dedizione aveva iniziato questa tradizione del presepe in famiglia facendola crescere in tutta la comunità e coinvolgendo più generazioni. Ancora oggi quei giovani divenuti adulti raccontano con quanto entusiasmo ogni anno la famiglia si preparava all’evento"